Воина из Шри-Ланки похоронят рядом с его командиром на Ровенщине

По согласованию с семьей и по предсмертному желанию самого воина, его похоронят возле могилы его погибшего командира и друга.

На войне против российских окупантов в Донецкой области погиб военный Интернационального легиона Шехан Ранишка.

Перед смертью он завещал, что его похоронили не у себя на родине, а возле своего командира, друга и побратима – погибшего жителя городка Млинов Ровенской Тараса Коханюка.

Также читайте В водоеме со связанными руками: на войне в Украине погиб британский доброволец

Об этом сообщили в Facebook местной тергромады.

"Военный побратим, друг погибшего млиновчанина Тараса Коханюка, он стал родным для семьи Коханюков. Смыслом жизни погибшего защитника было освобождение мира от зла. Кто знал погибшего военнослужащего, говорят о нем, что это человек прекрасной души, открытого и доброго сердца", – говорится в сообщении местной ТГ.

По согласованию с семьей и по предсмертному желанию самого воина, Шехана Ранишку похоронят в Млынове на Ровенщине, возле могилы его военного командира и друга – Тараса Коханюка.

Шехан Ранишка.

Что известно о погибшем бойце Интернационального легиона

Шехан Ранишка был младшим сержантом ВСУ, командиром 3 пехотного взвода, 3 пехотной роты ССО "Чарли" Интернационального легиона. В рядах ВСУ он находился с марта 2022 года. Получил позывной "Дантист". Украинские побратимы называли его Даня.

В 2022 году президент отметил Шехана Ранишку медалью "За военную службу Украине", в 2023-м — орденом "За мужество" ІІІ степени.

По предварительной информации, нуждающейся в уточнении, Шехан Ранишка родом из Шри-Ланки.

Ранее сообщалось, что бывшая депутат парламента Швеции подписала контракт с ВСУ.

Читайте также: