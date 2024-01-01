Воины 79-й бригады уничтожили укрытие с оккупантами на окраине Марьинки: появилось видео

Захватчики устроили укрытие в одном из немногих уцелевших домов в Марьинке.

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили укрытие с оккупантами на окраине Марьинки.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов и обнародовал соответствующее видео.

"Окраины Марьинки, Донецкая область. Попадание в один из немногих уцелевших домов, где обустроили себе укрытие российские оккупанты. Работает 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада", — говорится в сообщении под видео.

Воины 79-й бригады на окраине Марьинки уничтожили укрытие с оккупантами

Напомним, в ночь на 1 января был нанесен удар по оккупированному Лисичанску в Луганской области: произошло попадание в училище, где базировались российские военные.

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