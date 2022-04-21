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Воины-десантники и морские пехотинцы мастерски сбили два вражеских вертолета Ми-8: мощное видео

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Воины-десантники и морские пехотинцы мастерски сбили два вражеских вертолета Ми-8: мощное видео

Associated Press

Появилось видео, как воины-десантники вместе с боевыми собратьями из морской пехоты уничтожили два российских транспортно-боевых вертолета Ми-8.

Отмечается, что сегодня, 21 апреля, в одном из районов выполнения задач подразделением противовоздушной обороны 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШУ ВС Украины был уничтожен российский транспортно-боевой вертолет Ми-8 из ПЗРК "Stinger".

Видео отработки по технике кафиров опубликовало командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

На видеокадрах отмечено красной стрелкой место падения вертолета оккупантов.

Впоследствии другой российский вертолет, пытаясь эвакуировать возможно уцелевший экипаж, был успешно уничтожен украинскими боевыми собратьями из подразделения морской пехоты ВМС ВС Украины.

Напомним, на Изюмском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, Вооруженные силы сбили вражеский истребитель Су-34. Скорее всего, пилотам удалось катапультироваться.

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