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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
158
Время на прочтение
1 мин

Воины ГУР разбили оккупантов в Запорожском направлении: мощные кадры

Наши воины не оставили никакого шанса противнику.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Воины ГУР разбили оккупантов в Запорожском направлении

Воины ГУР разбили оккупантов в Запорожском направлении / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Бойцы подразделения Group 10 Департамента активных действий ГУР МО Украины разбили оккупантов в Запорожском направлении. Утраты армии РФ составили более 10 человек.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

На кадрах - точная работа мастеров FPV и зачистка поселка от российских солдат.

"Потери противника составили более 12 человек. Еще двое вражеских штурмовиков украинские воины взяли в плен", - говорится в сообщении.

Напомним, на утро 9 апреля ВСУ уничтожили 927 580 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1270 военных.

Дата публикации
Количество просмотров
158
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