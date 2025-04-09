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Воины ГУР разбили оккупантов в Запорожском направлении: мощные кадры
Наши воины не оставили никакого шанса противнику.
Бойцы подразделения Group 10 Департамента активных действий ГУР МО Украины разбили оккупантов в Запорожском направлении. Утраты армии РФ составили более 10 человек.
Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.
На кадрах - точная работа мастеров FPV и зачистка поселка от российских солдат.
"Потери противника составили более 12 человек. Еще двое вражеских штурмовиков украинские воины взяли в плен", - говорится в сообщении.
Напомним, на утро 9 апреля ВСУ уничтожили 927 580 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1270 военных.