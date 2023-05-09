Воины ВСУ ликвидировали российского полковника (фото)

Вооруженные силы Украины ликвидировали подполковника армии РФ Алексея Артемова, который в составе российских захватнических войск воевал против Украины.

Эта информация стала известна 9 мая, сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.

"Успешно демобилизованный — подполковник Артемов Алексей. Смерть врагам", — написал военный.

Ликвидированный российский полковник Алексей Артемов

Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ подтвердили заявление владельца ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина, что из-под Бахмута сбежала 72 отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил России.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинская разведывательная группа 92-й бригады вместе с бойцами роты "Гонор" 1-го отдельного механизированного батальона ликвидировали группу российских захватчиков.

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