Воины ВСУ ликвидировали российского полковника (фото)

Информация о ликвидации российского полковника стала известна 9 мая.
Вооруженные силы Украины ликвидировали подполковника армии РФ Алексея Артемова, который в составе российских захватнических войск воевал против Украины.
Эта информация стала известна 9 мая, сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан.
"Успешно демобилизованный — подполковник Артемов Алексей. Смерть врагам", — написал военный.
Напомним, ранее сообщалось, что в ВСУ подтвердили заявление владельца ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина, что из-под Бахмута сбежала 72 отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил России.
Кроме того, мы ранее информировали, что украинская разведывательная группа 92-й бригады вместе с бойцами роты "Гонор" 1-го отдельного механизированного батальона ликвидировали группу российских захватчиков.
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