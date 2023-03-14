Воины ВСУ во время штурма российских позиций спасли пленного собрата: удивительная история

Военнослужащий ВСУ из Новой Зеландии рассказал об удивительном спасении своего собрата, которого российские оккупанты содержали в плену. Защитника Украины удалось спасти во время штурма российских позиций.

Об этом доброволец написал у себя в Instagram.

Военный из Новой Зеландии рассказал, что во время штурма российских позиций они зашли в подвал дома, в котором находились оккупанты. Оттуда они услышали слова: "Я – украинец". Сначала военные были скептически настроены и думали, что это захватчики приготовили для них ловушку. Воины даже хотели бросить в подвал гранату, однако новозеландец их остановил и отправил в подвал украиноязычного военного, установившего контакт с пленником.

Оказалось, что это – украинский защитник, которого россияне два месяца держали в плену. Этого военного считали погибшим. Новозеландец рассказал, что эта история спасения – это самое удивительное, что с ним произошло во время войны.

"Его глаза встретились с моими: "Новая Зеландия! Новая Зеландия!". Я посмотрел вниз. Я узнал его, это был мой друг, которого, как я думал, убили россияне", — вспоминает военный.

Напомним, в РФ семье убитого оккупанта разрешили посидеть за партой с его фотографией.

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