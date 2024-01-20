Воины выдержали – не выдержал бетон: в Украине чтят память защитников Донецкого аэропорта

В Украине 20 января чтят память защитников Донецкого аэропорта, которые героически держали оборону с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года от атак оккупационной армии России.

День памяти защитников Донецкого аэропорта официально начат совместным приказом министра обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Этот день стал символом героизма и самопожертвования воинов, стоящих за Украину перед тяжелыми испытаниями.

Донецкий аэропорт стал одним из символов сопротивления российским оккупантам.

Донецкий аэропорт / Фото: Associated Press

Защитники Донецкого аэропорта сдерживали нашествие россиян в течение 242 дней. За удивительную стойкость и несокрушимость их стали называть "киборгами".

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это было одно из трудных и принципиальных сражений для Украины.

"242 дня обороны Донецкого аэропорта. 242 дня устойчивости и храбрости наших защитников. Подвиг киборгов доказал: украинцев не сломать. Мир уже тогда мог увидеть, на что способны украинцы. Помним каждого, кто сражается ради государства!", — подчеркнул президент.

Военные ВСУ в Донецком аэропорту / Фото: Facebook.com/sergei.loiko

Военные ВСУ в Донецком аэропорту / Фото: Facebook.com/sergei.loiko

Военные ВСУ в Донецком аэропорту / Фото: Facebook.com/sergei.loiko

Военные ВСУ в Донецком аэропорту / Фото: Facebook.com/sergei.loiko

Как отметил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец: "Воины выдержали – бетон не выдержал".

"Герои, которые с несокрушимым духом и достоинством до последнего отражали удары российского врага, защищая родную землю. Они являются примером мужества, несокрушимости и преданности для каждого украинца", — говорится в его сообщении.

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