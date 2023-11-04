Воины Закарпатской 128-й бригады стали жертвами вражеского удара на Запорожье — СМИ

Российская армия нанесла удар, когда украинские военные собрались для награждения в честь Дня артиллерии.

В одном из прифронтовых сел Запорожской области в результате удара российской оккупационной армии погибли воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и местные жители.

Как сообщает УП со ссылкой на собственные источники в МВД, российская армия нанесла удар, когда украинские военные собрались для награждения в честь Дня артиллерии.

По информации неназванного источника, российская ракета попала по месту скопления людей в пятницу, 3 ноября, около 10:00-11:00 во время вручения наград бойцам ВСУ. Среди погибших называют бывшего руководителя Хмельницкого областного территориального центра комплектования, 45-летнего Владимира Возного.

Ранее информацию о гибели экс-военкома во время бомбового удара в Запорожье подтвердил заместитель главы Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Известно, что Владимир Возный в 2000-2003 годах проходил службу в 128-й отдельной механизированной дивизии города Берегово Закарпатской области, на основе которой сформирована 128-я отдельная горно-штурмовая бригада.

Кроме того, в соцсетях появилось видео одного из военных, который сообщил, что в бригаде, стоящей в Запорожской области, произошло чрезвычайное событие во время торжественного награждения в прифронтовом селе. Он добавил, что погибли многие защитники и гражданское население, но не уточнил их количество.

Напомним, в субботу, 4 ноября, глава Закарпатской ОГА Виктор Никита призвал земляков воздержаться от развлекательных мероприятий в связи с гибелью воинов 128-й ОГШБр.

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