Вокруг Бахмута оккупанты применяют тактику "клещей": глава ОВА описал ситуацию там

Российские войска пытаются окружить Бахмут, однако они не держат под своим полным огневым контролем трассы, ведущие в город.

Об этом глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал в интервью "Радио Свобода" 6 февраля.

Глава Донетчины проинформировал, что захватчики не держат под полным огневым контролем трассы до Бахмута, но они могут обстреливать дороги из артиллерии и РСЗО. В частности, враг может уничтожать любое гражданское движение по этим дорогам.

"Так же нам понятно это, как враг пытается действовать: не просто заходить в город, но и применять тактику так называемых "клещей" – когда обходить с обеих сторон тот или иной город. В данном случае это намерение есть по и по Бахмуту, чтобы выдавить наших защитников из города", – описал ситуацию Кириленко.

Он добавил – оккупанты понимают, что отношение военного командования Украины к бойцам Сил обороны отличается от отношения России к ее солдатам.

"И понимают, что мы будем, как я уже сказал, одним из главных приоритетов держать сохранность жизни наших защитников", – сказал глава Донецкой ОВА.

Напомним, накануне военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что в секторе Бахмута сконцентрировано очень большое количество российских десантников, но недостаточное для того, чтобы полноценно атаковать город. По оценкам аналитика, враг пытается зайти в Бахмут и начать городские бои.

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты пытаются окружить Бахмут и сломать там украинскую оборону. ВСУ продолжают противодействовать противнику.

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