Вокруг кирпич и выбитые стекла: оккупанты разбомбили пожарную часть в Херсоне (фото)

Предварительно обошлось без пострадавших.
Российские оккупационные войска обстреляли пожарную часть ГСЧС в Херсоне.
Об этом сообщил Сергей Крук глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Он уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
"Можно ли представить, что в цивилизованном мире будут уничтожать пожарные подразделения? Можно ли представить, что спасающие жизнь могут быть угрозой? Все то, что мы пытаемся восстановить после деоккупации города, они пытаются уничтожить", — сказал Крук.
Кроме того, оккупанты 5 января обстреляли центральную часть Херсона. Враг попал в дом, погиб человек.
3 января войска РФ ударили по транспортному предприятию в Херсоне. оккупанты повредили десятки троллейбусов.
А в новогоднюю ночь оккупанты разбомбили детскую больницу.
13-летний мальчик в Херсонской области дважды попал под обстрел РФ.
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