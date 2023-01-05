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Вокруг кирпич и выбитые стекла: оккупанты разбомбили пожарную часть в Херсоне (фото)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
88
Время на прочтение
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Вокруг кирпич и выбитые стекла: оккупанты разбомбили пожарную часть в Херсоне (фото)

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Предварительно обошлось без пострадавших.

Российские оккупационные войска обстреляли пожарную часть ГСЧС в Херсоне.

Об этом сообщил Сергей Крук глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Он уточнил, что, по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"Можно ли представить, что в цивилизованном мире будут уничтожать пожарные подразделения? Можно ли представить, что спасающие жизнь могут быть угрозой? Все то, что мы пытаемся восстановить после деоккупации города, они пытаются уничтожить", — сказал Крук.

Атака россиян на пожарную часть в Херсоне / ©
Атака россиян на пожарную часть в Херсоне
В Херсоне из-за атаки РФ спасатели оказались в опасности / © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
В Херсоне из-за атаки РФ спасатели оказались в опасности / Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Войска РФ атаковали пожарную часть в Херсоне / © Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Войска РФ атаковали пожарную часть в Херсоне / Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

Кроме того, оккупанты 5 января обстреляли центральную часть Херсона. Враг попал в дом, погиб человек.

3 января войска РФ ударили по транспортному предприятию в Херсоне. оккупанты повредили десятки троллейбусов.

А в новогоднюю ночь оккупанты разбомбили детскую больницу.

13-летний мальчик в Херсонской области дважды попал под обстрел РФ.

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Дата публикации
Просмотры
88
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