Вокруг Крымского моста появились новые заграждения: что увидели на спутниковых снимках

Крымский мост (иллюстративный фото) / © Associated Press

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Google Maps обновил спутниковые снимки Крымского моста. На новых изображениях в высоком разрешении видны масштабные защитные сооружения, которые Россия установила вокруг объекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спутниковые снимки Google Maps.

Спутниковый снимок района Крымского моста, на котором видны баржи и защитные постройки вокруг переправы. / © Google Maps

На фото можно рассмотреть систему обороны, развернутую у переправы через Керченский пролив. В частности, вдоль подходов к мосту россияне выставили баржи, а в воде видны боновые и противодиверсионные заграждения.

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Часть конструкций размещена непосредственно возле судоходного канала, проходящего под арочный пролет моста.

Спутниковый снимок района Крымского моста, на котором видны баржи и защитные постройки вокруг переправы. / © Google Maps

Такие защитные сооружения Россия начала активнее устанавливать после атак на Крымский мост и рост угрозы применения морских беспилотников.

Крымский мост остается одним из ключевых логистических маршрутов для обеспечения русских войск на временно оккупированном полуострове. Поэтому его оборона является одним из приоритетов для РФ.

Ситуация во временно оккупированном Крыму: последние новости

Ранее мы сообщали о том, что Украина в последнее время усилила удары по оккупированному россиянами Крыму. Это повлекло за собой проблемы с логистикой противника, топливный кризис, перебои со светом и панику среди россиян. Российские военные начинают эвакуацию своих семей с полуострова.

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Силы беспилотных систем заинтриговали заявлением об ударах вблизи Крымского моста. Речь шла, в частности, о попадании по нефтебазе Керченского порта. Украинские военные также предупредили оккупационную "власть", видевшую Крымский мост "вблизи и с разных ракурсов".

После этого в оккупированном Крыму ночью и днем раздавались мощные взрывы. В разных районах полуострова исчезали свет и вода, а оккупационные власти сообщали о полной остановке продажи горючего для россиян. Без электричества оставалась значительная часть Крыма, в том числе северо-западные, центральные и южнобережные энергорайоны.

Также накануне взрывы раздавались в Керчи. Украинские беспилотники ударили по нефтебазе, расположенному примерно в километре от Крымского моста, а также по порту "Кавказ". Впоследствии эти удары официально подтвердили украинские власти.

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