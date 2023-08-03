Вокруг Мелитополя оккупанты выстроили "подземные города" в ожидании ВСУ: что это и зачем

Однако мэр Иван Федоров убежден, что это не спасет врага в оккупированном городе.

В ожидании ВСУ оккупанты вокруг Мелитополя построили по три-четыре линии обороны: подготовили мощные фортификационные укрепления, в том числе и подземные.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, сообщает "24 канал".

Федоров отметил, что у российских захватчиков было много времени для подготовки к украинскому контрнаступлению, поэтому сегодня вокруг Мелитополя есть по меньшей мере три, а то и четыре линии обороны.

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"Город защищен как со стороны Бердянска, так и со стороны Каховки – враг там построил сверхмощные фортификационные сооружения. В некоторых случаях это подземные города, которые враг будет использовать как свои крепости", – рассказал городской голова.

В то же время он убежден, что даже столь сильная оборонительная подготовка не спасет оккупантов. Федоров объяснил, что украинским военным и спецслужбницам хорошо известно, что происходит в Мелитополе. Ведь в городе есть сопротивление и местные жители, которые обо всем быстро сообщают.

"Во-вторых, мы четко понимаем: когда наши героические военные прорвут линию обороны, – у врага не хватит сил удержаться и они будут точно убегать", – отметил мэр Мелитополя.

Напомним, по информации от Генерального штаба ВСУ, российские войска в Запорожском направлении пытаются помешать дальнейшему продвижению Сил обороны Украины. Однако защитники продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях и проводят мероприятия по контрбатарейной борьбе.

Накануне экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил об эффективном разминировании полей на Запорожском направлении и продолжении продвижения ВСУ. Маломуж полагает, что движение на Мелитополь, Бердянск, Токмак откроет Силам обороны возможности для мощного наступления и заставит врага бежать либо в Крым, либо в Мариуполь. А дальше будет движение украинских войск к перешейку, в Крым.

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