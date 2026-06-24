Вокруг "Орешника" появились новые сомнения: что выяснили о российской ракете

Ракета "Орешник"

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Российская ракета средней дальности "Орешник", которую Владимир Путин неоднократно подавал как новое "чудо-вооружение", может оказаться технологически устаревшей и неточной.

Об этом говорится в анализе украинской частной исследовательской группы Dallas Analytics, заявившей о получении переписки между российскими производителями оружия, передает Frankfurter Allgemeine.

По данным аналитиков, в документах говорится о проблемах с навигационным прибором ГУ-503, который должен стабилизировать ракету "Орешник" во время полета. В переписке отмечено, что оборудование "технически устаревшее", часть его компонентов вышла из строя, а заменить их сложно, поскольку они больше не производятся.

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Опубликованное письмо датировано 14 мая прошлого года. Его якобы направил заместитель директора завода "Прогресс" в Мичуринском гендиректору оптического завода в Азове Ростовской области. Оба предприятия занимаются компонентами для российских ракет и уже подвергались атакам украинских беспилотников.

В письме также утверждается, что устройства для тестирования и адаптации навигационной системы Орешника были разработаны еще в начале 1970-х годов и больше не производятся. Поэтому, как говорится в документе, система требует полной переработки с применением современных компонентов.

Подлинность письма окончательно не подтверждена, однако в Dallas Analytics заявили, что получили его от источника в Министерстве обороны РФ, имеющего доступ к программам закупок.

Почему это важно для Путина

Проблемы с "Орешником" бьют не только по военным секретам РФ, но и по репутации Путина. Именно он лично представлял ракету после ее первого применения 21 ноября 2024 года.

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Тогда Путин пытался представить запуск как переломный момент в войне. Он отмечал, что ракета может нести ядерные боеголовки, и называл ее испытанием, которое должно было запугать западных партнеров Украины.

После этого российский диктатор неоднократно восхвалял "Орешник". Он сравнивал кинетическую энергию ракеты с падением метеорита, заявлял, что "все в центре превратится в пепел", и называл ее "высокоточным и мощным оружием".

Путин даже предлагал Западу условную "высокотехнологичную дуэль XXI века": выбрать цель в Киеве, сосредоточить там ПВО, а Россия якобы должна ударить по ней "Орешником".

Реальные последствия ударов оказались скромными

Сомнения по эффективности "Орешника" появились еще после первого удара, когда ракета была направлена по заводу в Днепре. Российские власти заявляли об уничтожении цели, однако украинские источники сообщали лишь о незначительных повреждениях.

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В январе 2026 года Москва, по данным российского Минобороны, вторично применила "Орешник" против завода по ремонту истребителей. Украина подозревала, что настоящей целью могло быть подземное газохранилище во Львовской области. Видимых серьезных последствий снова не зафиксировали.

В конце мая Россия за одну ночь выпустила еще две ракеты "Орешник". Запуски выглядели эффектно: у ракеты шесть боевых блоков, каждый из которых выпускает еще шесть меньших суббоеприпасов. Но, по имеющимся данным, серьезных результатов это снова не дало.

По украинским источникам одна из ракет повредила несколько гаражей в Белой Церкви под Киевом. Другая, вероятно, вышла из строя и упала на оккупированную Россией территории Донецкой области.

Фото поврежденных гаражей в Белой Церкви вызвали насмешки даже среди российских военных блоггеров, особенно на фоне заявлений Минобороны РФ об ударах только по военным целям.

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Путин сменил риторику

После этого Путин внезапно скорректировал свои заявления. В начале июня во время экономического форума в Санкт-Петербурге он сказал, что "Орешник" в Украине якобы почти не применяли в настоящем военном смысле.

По его словам, российские военные якобы избивались по целям, где было "удобно видеть результаты". Так он объяснял удары по Белой Церкви и по объекту на оккупированной территории Донбасса.

Путин также заявил, что после атак запускали беспилотники, чтобы "измерить все до миллиметра" и решить, использовать ли "Орешник" в будущем, в частности, по целям в городской застройке.

В то же время, он уже не говорил о серийном производстве ракеты, хотя ранее утверждал, что "Орешник" якобы уже поставили на серийное производство и даже приняли на вооружение.

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Сколько ракет может производить Россия

По данным Dallas Analytics, российские производители могли обходить стандартные проверки качества "Орешника", чтобы уложиться в жесткие сроки, установленные Путиным. В переписке также говорилось, что выполнить заказ в указанные сроки невозможно, а себестоимость единицы продукции является "чрезмерно высокой", учитывая ограниченный объем заказа.

По данным Службы внешней разведки Украины, Россия планирует начать серийное производство "Орешника" в этом году и стремится выпускать пять или более таких ракет в год.

В то же время представитель Dallas Analytics заявил, что, по данным украинской разведки, в прошлом году Москва изготовила только четыре ракеты "Орешник". Три из них, вероятно, были применены в 2026 году: один в январе и два в конце мая.

Эксперты говорят о старой советской базе

Еще в 2024 году США, Украина и военные эксперты предполагали, что "Орешник" не является принципиально новой ракетой. По оценкам, она может базироваться на технологиях более старых систем, в частности РС-26 "Рубеж".

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Немецкий ракетный эксперт Маркус Шиллер заявил, что использование старой советской навигационной системы его не удивляет.

По его словам, "Орешник" не был задуман как высокоточное оружие для поражения командных пунктов или ракетных шахт. Такая технология, как объясняет эксперт, предназначена, прежде всего, для доставки большого ядерного заряда по городам.

Несмотря на устаревшие компоненты, ракета все равно может представлять угрозу Европе. Ее заявленная дальность достигает около 5500 км. Именно для противодействия подобным угрозам Германия начала развертывать израильско-американскую систему ПРО Arrow 3.

В Бундесвере заявляли, что Arrow 3 является "прямым ответом" на новые российские ракеты.

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Что известно о ракете "Орешник" - последние новости

По данным аналитиков, в России могла остаться только одна действующая ракета "Орешник" из начальной партии. После первого удара по Днепру в ноябре 2024 года Путин якобы приказал ускорить производство еще четырех таких ракет.

По оценкам Dallas Analytics, три из них РФ уже применила в 2026 году: одну – по Львовской области, еще две – по Белой Церкви на Киевщине. Одна из ракет, вероятно, вышла из строя и упала на оккупированной территории Донецкой области.

Аналитики также заявляют о серьезных проблемах с точностью "Орешника". По их данным, в ракете используется авиационный гироскоп ГУ-503 советской разработки. Именно этот компонент отвечает за стабилизацию ракеты в полете и влияет на ее наведение.

Кроме того, российские производители могли обходить стандартные процедуры контроля качества, чтобы уложиться в сжатые сроки, которые потребовал Кремль. Из-за дефектов в системе наведения "Орешник" может отклоняться от цели на десятки километров.

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Это ставит под сомнение заявления российской пропаганды о "новом высокоточном оружии". Данные аналитиков указывают, что ракета может быть собрана на базе устаревших советских технологий и иметь ограниченные возможности для серийного производства.

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