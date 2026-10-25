Вокруг резиденции Путина выросло кольцо ПВО: по масштабу почти как в Москве

Владимир Путин / © Getty Images

Реклама

Вокруг резиденции Владимира Путина на Валдае усиливают противовоздушную оборону. В радиусе около 50 км от комплекса появились новые башни, на которых, вероятно, разместят зенитные комплексы "Панцирь" или "Тор".

Об этом сообщает «Радио Свобода», журналисты которого проанализировали спутниковые снимки.

Реклама

По данным издания, только в течение октября вблизи резиденции построили не менее 15 новых башен. Они формируют своеобразное кольцо южнее комплекса — со стороны, в направлении которой расположена Украина.

Реклама

Еще одну башню так называемого внешнего кольца построили в марте 2026 года на территории военной базы Хотилово. С базой резиденцию Путина соединяет специально проложенная железнодорожная ветка.

Таким образом, вокруг резиденции на Валдае сейчас может находиться уже около 50 башен с системами ПВО малой дальности.

По подсчетам OSINT-аналитиков, всего в России насчитывается около 177 таких башен.

Больше всего они расположены в Москве и вокруг столицы РФ — около 98. В то же время, примерно 50 позиций сосредоточены у резиденции Путина на Валдае — то есть их количество уже составляет примерно половину от московской группировки.

Реклама

Путин усиливает защиту своих резиденций на фоне угрозы дронов

Ранее сообщалось, что Путин резко сократил поездки в свою резиденцию "Бочаров Ручей" в Сочи на фоне роста дальности украинских беспилотников. Если в 2021 году он приезжал в Сочи 24 раза, то в 2024 и 2025 годах только по два раза.

В то же время, от резиденции не отказались: на ее территории продолжается масштабная перестройка, а уровень безопасности усиливают. По данным расследования BBC News Россия, вокруг комплекса планируют создать зону безопасности площадью более 3 кв. км, а спутниковые снимки уже зафиксировали несколько новых крупных построек.

Новости партнеров

Новости партнеров