Ситуация в Волчанске остается критической

Ситуация в Волчанске Харьковской области остается критической — город почти полностью разрушен и напоминает Авдеевку или Волноваху после ожесточенных боев.

Начальник управления коммуникаций Группировка объединенных сил Виктор Трегубов так прокомментировал ситуацию в Волчанске, передает «Киев 24».

В настоящее время в Волчанске практически невозможно обустроить новые позиции — от города почти ничего не осталось.

Там просто нет, где поставить позицию. Украинские силы держат оборону в южной части города — там, где физически еще что-то осталось, где можно хоть как-то обустроиться», — отметил Трегубов.

Он подчеркнул, что главная задача сейчас — удержать контроль над теми развалинами, которые еще остаются под украинским флагом, и не допустить дальнейшего продвижения российских войск.

Напомним, после удара по Белгородской дамбе и потерь врага ситуация в Харьковской области меняется не в пользу кафиров. Об этом ранее сообщили в 16 армейском корпусе Вооруженных Сил Украины.