Волчанск: оккупанты убивают и держат в подвалах местных жителей

Российские военные пленили до 40 местных жителей, их удерживают в одном месте.

В Волчанске Харьковской области Вооруженные силы Российской Федерации начали пленить гражданских жителей, их удерживают в подвале.

Об этом сообщил глава Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов во время телемарафона.

"Оккупанты выстрелили в голову пожилому человеку, пока тот пытался спастись. Всех, кто был вместе с погибшим, оккупанты взяли в плен. Нам также известно, что в этих помещениях, подвалах содержится около 40 человек. Их допрашивают. Некоторые называют себя работниками ФСБ", — сказал он.

По словам Болвинова, россияне сменили тактику в Волчанске. Они не выпускают местных жителей из северной части города, которую сейчас контролируют.

"Пленных они оставляют в помещении, которое находится очень близко к штабу оккупантов", — добавил он.

Напомним, глава МВД Игорь Клименко заявил, что российские военные терроризируют гражданских в Волчанске Харьковской области, которые не успели уехать.

По словам аналитика ISW Джорджа Барроса, наступление на Харьковскую область — это не битва за территории, а скорее сочетание распределенной атаки для ослабления оборонительных линий на Донбассе.

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