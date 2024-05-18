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Волчанск под постоянным огнем: появились жуткие кадры полуразрушенного города

Волчанск под постоянным огнем: появились жуткие кадры полуразрушенного города

Волчанск / Фото: Telegram / Бутусов плюс

Журналист Юрий Бутусов обнародовал шокирующие кадры из Волчанска Харьковской области, находящегося под постоянным обстрелом российских войск.

Появились ужасные фото из Волчанска на Харьковщине, которые демонстрируют масштабы разрушений и опустошения, которые принесла война в этот мирный украинский город.

Соответствующие снимки журналист Юрий Бутусов обнародовал в своем Telegram.

"Так сейчас выглядит город Волчанск в Харьковской области, который находится под постоянным огнем противника. Неизменная тактика российской гнили – сделать города и земли непригодными для жизни", — написал Бутусов в своем сообщении.

На обнародованных кадрах видны разрушенные дома, изуродованная инфраструктура и улицы, усеянные обломками. Город, еще год назад живший привычной жизнью, теперь превратился в руины из-за атак российских оккупантов.

Журналист отмечает, что такая тактика неизменна для российских войск — превращать захваченные города и земли в непригодные для жизни: "Где "русский мир", там смерть и разруха".

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что российские захватчики почти полностью разрушили город Волчанск, что на Харьковщине, но так его и не захватили.

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