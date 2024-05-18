Волчанск под постоянным огнем: появились жуткие кадры полуразрушенного города

Журналист Юрий Бутусов обнародовал шокирующие кадры из Волчанска Харьковской области, находящегося под постоянным обстрелом российских войск.
Появились ужасные фото из Волчанска на Харьковщине, которые демонстрируют масштабы разрушений и опустошения, которые принесла война в этот мирный украинский город.
Соответствующие снимки журналист Юрий Бутусов обнародовал в своем Telegram.
"Так сейчас выглядит город Волчанск в Харьковской области, который находится под постоянным огнем противника. Неизменная тактика российской гнили – сделать города и земли непригодными для жизни", — написал Бутусов в своем сообщении.
На обнародованных кадрах видны разрушенные дома, изуродованная инфраструктура и улицы, усеянные обломками. Город, еще год назад живший привычной жизнью, теперь превратился в руины из-за атак российских оккупантов.
Журналист отмечает, что такая тактика неизменна для российских войск — превращать захваченные города и земли в непригодные для жизни: "Где "русский мир", там смерть и разруха".
Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что российские захватчики почти полностью разрушили город Волчанск, что на Харьковщине, но так его и не захватили.
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