"Волчанск превращается в Бахмут" – начальник полиции Харьковщины об авиаударах по городу

Оккупанты продолжают наступление в Харьковской области. Город Волчанск находится под постоянными авиаударами врага и "превращается" в Бахмут или Марьинку. За три дня после начала российского наступления Волчанск "пострадал так, как не страдал с 2022 года".

Об этом в эфире "Украинского Радио" заявил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

По его словам, россияне используют большое количество управляемых авиационных бомб для ударов по городу.

"Это бомба весом 250, а то и 500 килограмм, которая может снести многоэтажное здание. В каком-то смысле Волчанск превращается в Бахмут или Марьинку", - подчеркнул Тимошко.

Тимошко говорит, что россияне применяют тактику выжженной земли, когда сначала идет обстрел определенной территории артиллерией, УАБами, а затем они заходят на эту территорию.

Начальник полиции Харьковской области призвал людей эвакуироваться.

Волчанск расположен на севере Харьковской области возле границы с Россией.

Волчанск на карте

Напомним, жители Волчанска, которым удалось вырваться из плена и эвакуироваться, рассказали, что оккупанты три дня держали их в подвале и угрожали убить (видео).

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