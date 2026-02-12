Волгоградский НПЗ "парализован" после атаки СБУ: что разбили и как это повлияет на РФ

Нефтеперерабатывающий завод компании "Лукойл" в Волгограде, Россия. / © Reuters

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России остановил переработку сырой нефти после возникшего из-за атаки пожара, осуществленного украинскими дронами.

Об этом Reuters сообщили два источника в нефтяной отрасли.

По их данным, пострадала ключевая установка первичной переработки CDU-1, которая обеспечивает около 40% мощности завода - около 18 600 метрических тонн в сутки (около 140 000 баррелей).

В 2024 году завод обработал 13,5 млн. тонн нефти, что составляет около 5% общей переработки на российских НПЗ. Продукция включает 6 млн. тонн дизтоплива, 1,9 млн. тонн бензина и 700 тыс. тонн мазута. Компания "Лукойл" пока не комментирует ситуацию.

Успешные удары по энергетической инфраструктуре РФ стали частью операций Сил обороны Украины. 12 февраля дроны СБУ поразили Ухтинский НПЗ в Республике Коми, расстояние до которого от украинской границы составляет около 1750 км.

Ранее, 11 февраля, дроны попали по Волгоградскому НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка" - крупнейшему в регионе заводу с годовой мощностью 15 млн тонн нефти. Это уже девятая атака на предприятие с начала войны. После удара в России сообщали о панике и временном закрытии аэропорта Ухты.