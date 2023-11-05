"Волк может охотиться и один на один": Хоренко о том, что будет делать после отставки из ССО

Хоренко заявил, что сожалеет, что не завершил запланированные операции.

Генерал Виктор Хоренко после освобождения от должности командующего ССО поделился главными принципами своей работы и заявил, что не собирается играть в политику.

Об этом говорится в сообщении "Семь тезисов боевого генерала Виктора Хоренко", опубликованном пресс-службой Сил специальных операций (ССО).

7 тезисов боевого генерала Виктора Хоренко:

1. “Есть много неплохих руководителей в кабинетах. Но войсками из кабинетов не командуют. Не командуют без опыта.

2. Чтобы понять, как побеждать врага – нужно убить по крайней мере одного лично. Я убил многих.

3. Основная моя цель – бороться с врагами Украины. Я не знаю, вы услышите что-то о моей борьбе, ведь я никогда не делал этого показательно. И я буду бороться.

4.Я не публичный, в политику не играю. Смысл моей жизни – месть врагам Украины.

5. Главное для меня – быть честным. Я всегда был честным и открытым перед своими военнослужащими. Это основное – уметь выражать друг другу собственное мнение, уметь прислушиваться.

6. О чем я могу сожалеть – да только о том, что я не завершил спланированные операции, не поддержал тех, кто на меня надеялся. Но это не зависит от меня, хотя я не могу не чувствовать ответственности за своих людей.

7. Трудно являясь вожаком покидать свою стаю. Но волк может охотиться и наедине. Главное, что всегда есть на кого, врагов у нас хватает".

Напомним, 3 ноября президент Владимир Зеленский сменил командующего Сил специальных операций. Полковник Сергей Лупанчук назначен на эту должность вместо генерала Виктора Хоренко.

Как оказалось, такое кадровое решение стало неожиданностью как для самого Виктора Хоренко, так и для главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. ТСН.ua разбирался в деталях этой кадровой перестановки.

Отметим, что Виктор Хоренко на днях дал большое интервью ТСН и рассказал об операциях ССО.