Волкер рассказал, что будет в случае хищения помощи от США и почему Украине нужно предоставить ракеты большей дальности

Если оказанная Соединенными Штатами военная помощь Украине будет разворовываться, то возникнет вопрос поддержки Вашингтоном Киева в войне против России.

Однако на сегодняшний день о хищении помощи от США речь не идет.

Об этом американский дипломат, бывший спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер рассказал в разговоре с украинскими журналистами.

"Если говорить о постоянстве поддержки – это политическая воля и наличие ресурсов. Если помощь будет разворовываться, то возникнет вопрос в поддержке. Отмечу, что сейчас этот вопрос (хищения – ред.) не существует", – сказал дипломат.

Он добавил, что существует несколько условий для получения помощи и часть из них достаточно обоснована. Особенно если речь идет об экономике. Однако другие условия могли бы быть пересмотрены частью западных стран.

В качестве примера в этом контексте Волкер привел ограничения на дальность боеприпасов, которые США могут предоставлять.

"Сейчас мы предоставляем (боеприпасы – ред.) дальностью до 80 км. В то же время у нас есть боеприпасы с дальностью до 300 км. Я не вижу смысла в этом ограничении. Потому что приводимый аргумент – мы не думаем, что надо предоставлять дальнобойное оружие, потому что Украина может обстреливать территорию России. Во-первых, нет никакого смысла не давать дальнобойные снаряды. Потому что Россия обстреливает Украину со своей территории, почему Украина не может стрелять в ответ?" – считает американский дипломат.

Он отметил, что речь не идет о том, что Украина пытается захватить территории России. Речь идет исключительно о самозащите государства.

"Во-вторых, против этого аргумента я могу привести пример Харькова. Расстояние от него до России – менее 80 км. Так что, если речь идет о возможностях, уже с предоставленным оружием Украина могла бы обстреливать их территории. Гораздо важнее, что сейчас есть части украинской территории, оккупированные Россией, которые расположены намного дальше 80 км от позиций ВСУ – это Крым и Донбасс, почему же мы не даем системы, которые помогли бы поражать военные цели на своей собственной территории для ее освобождения? Это пример условий, которые нужно, по моему мнению, пересмотреть", – объяснил Волкер.

Беседа с Куртом Волкером состоялась благодаря приглашению Американского университета "Американ Юниверсити Киев" в Киеве, созданном в партнерстве с государственным университетом штата Аризона (ASU).

Напомним, в конце июля в Конгрессе США сообщили, что специалисты не увидели доказательств, что какое-либо оружие, предоставленное Украине, было вывезено контрабандой куда-нибудь.

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