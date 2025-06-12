Волкер сделал неутешительный прогноз по мирному соглашению между Украиной и Россией

Бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер / © Associated Press

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Между Украиной и Россией мирное соглашение не будет. Поэтому Украину следует как можно скорее сделать более сильной и устойчивой для сдерживания нападения России.

Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью «Главкому».

О вариантах достижения устойчивого мира для Украины

На вопрос, должна ли Украина ради устойчивого мира уступить свои территории, политик ответил неоднозначно.

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«Я считаю, что мы должны продолжать настаивать на прекращении огня. Думаю, это реально. И если мы введем вторичные санкции, снизим цены на нефть, то это повлияет на финансы Путина и он будет вынужден принять прекращение огня. Поэтому мы должны продолжать настаивать на этом», — сказал он.

По его словам, президент РФ Путин никогда не согласится на мирное соглашение, ведь он никогда «не будет доволен и всегда будет хотеть большего».

«По моему мнению, в конце концов мы придем к прекращению огня и сдерживанию. Украина будет гарантировать безопасность, восстанавливать экономику, будет поддерживать со стороны Европы, будет продвигаться на пути к членству в ЕС», — сказал эксперт.

Как сдержать нападение России: Волкер назвал главную задачу

По мнению политика, задача для партнеров Украины состоит в том, чтобы как можно быстрее сделать ее сильнее и более устойчивой.

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«И мы должны все сделать, что сдержать предстоящее нападение России. Но, по моему мнению, у нас никогда не будет мирного соглашения между Украиной и Россией Конечно, Украина не должна признавать оккупацию Россией какой-либо собственной территории. Я вижу очень длительное противостояние, которое не может быть решено военным путем, но также никогда не будет признана российская оккупация легитимной», — пояснил он.

Напомним, ранее Курт Волкер также высказывался по поводу диктатора РФ Владимира Путина. По мнению политика, президент России хочет продолжать воевать, атаковать и бомбить украинские города. Следовательно, сейчас 30-дневное прекращение огня в Украине невозможно.

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