"Волки Да Винчи" мстят россиянам за смерть своего командира снарядами с подписью "Герою слава" (фото)

"Волки Да Винчи" артиллерийским огнем мстят врагам за смерть своего героического командира Дмитрия Коцюбайло.

Украинские защитники батальона "Волки Да Винчи" под Бахмутом мстят врагу за смерть своего командира — Героя Украины Дмитрия Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Бойцы перед залпом пишут на снарядах "Герою слава".

Об этом сообщает 67-я омбр ДУК в Facebook.

"За Комбата, за нацию, за победу! "Волки Да Винчи" артиллерийским огнем перегрызают глотки вражеской св**очи на глазах на подступах к Бахмуту за своего вожака. Никто не уйдет от праведной мести. Слава Украине", – говорится в сообщении.

Напомним, что 7 марта в боях под Бахмутом погиб легендарный боец, герой Украины Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи".

Позже стали известны подробности гибели Героя. Дмитрий погиб на глазах военных фотографов.

Президент Владимир Зеленский назвал погибшего Героя "человеком-символом и человеком-храбростью" и напомнил, что Дмитрий – один из самых молодых героев Украины.

Прощание с "Да Винчи" состоится 9 марта в его родном селе в Ивано-Франковской области. Похоронят Героя 10 марта в Киеве.

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