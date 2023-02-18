Воллес сомневается, что Кремль способен продлевать наступление в Украине

Британский министр обороны Бен Воллес сомневается, что агрессорка Россия способна продлевать наступление в Украине.

Такое мнение он высказал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Financial Times.

По его словам, российская армия будет и дальше продолжать использовать тактику "мясорубки", понеся огромные потери, чтобы поддерживать наступление. Впрочем, если оккупантам удастся продвинуться, речь идет о метрах, а не километрах.

"То, что мы видели — это продвижение на всех фронтах, но ценой тысяч жизней... На самом деле, мы должны подвергнуть сомнению утверждения о том, что они могут продолжать дальше", — заявил Воллес.

Уоллес отмечает, что нет никаких доказательств большого сосредоточения российских сил — таких, как было в прошлом году.

"В распоряжении России по-прежнему есть значительные силы. Но как мы обнаружили, когда они собирают их, их разбивают... Им тяжело", — говорит министр обороны Великобритании Бен Воллес.

Напомним, по подсчетам британского Минобороны, с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла убитыми или ранеными по меньшей мере 180 тысяч солдат.

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