Волонтеры спасают животных в Киевской области и создают новые приюты, чтобы было время найти им хозяев

Волонтеры спасают животных в Киевской области и создают новые приюты, чтобы было время найти им хозяев

В разрушенных Буче, Ирпене, Бородянке и Гостомеле до сих пор остаются сотни брошенных животных и многие из них ранены и нуждаются в ветеринарной помощи.

Зооволонтеры собственными силами пытаются спасти животных, но часто их негде содержать, многие старые приюты не работают. Поэтому приходится искать другие, или даже организовать новые, говорится в ТСН.

Двухлетнего стафорширдского бультерьера по прозвищу Войти зооволонтер София Данилова привезла из-под Ирпеня. Молодая собака и ее двухлетняя подружка той же породы Амбер выжили под взрывами и обстрелами, но едва не погибли от человеческого безразличия. Когда хозяин собак погиб, его жена хотела усыпить животных, но волонтеры их спасли и теперь ищут парочке новый дом. «Они росли вместе. Мы не хотим их разделять, если даже нам придется потратить больше времени на поиски хозяев. Очень хотелось бы найти им хозяев, которые примут их вдвоем», — говорят волонтеры.

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Покинутых животных из полуразрушенных городов в Киевской области еще много, рассказывает София. Приютов на всех не хватает, потому новое убежище в центре столицы создали всего несколько недель назад. София основала его вместе с другими зооволонтерами. Помещение бесплатно предоставило руководство Киевского политехнического института им. Сикорского. За это время через руки волонтеров здесь прошли более 120 животных из Ирпеня, Бучи, Гостомеля и Бородянки.

Здесь не только ищут новые дома своим подопечным, но и, прежде всего, пытаются разыскать старых хозяев.

Многие животные привозят с разными ранениями. Как кошку по кличке Пепел привезли из Ирпеня с абсцессом, ее прооперировали и нашли то осколок снаряда, то ли металлоконструкции.

Все животные, прошедшие через ужас войны попадают в убежище в состоянии стресса. Многим приходится буквально заново учить доверящим людям. В этом помогают волонтеры – студенты КПИ. «Выгул животных, уборка, кормить, чесать пузыри, чесать, социализировать... Потому что они перепуганные приезжают, они многое пережили, поэтому их нужно гладить, чтобы они снова привыкли к человеческим рукам», — говорят волонтеры.

Кроме того, студенты помогают наладить контакт между животным и будущим хозяином.

Появился небольшой домашний приют во дворе одного из частных домов, тоже в столице. Его хозяйка приютила у себя четырех овчарок из оккупированного россиянами Херсона. Животных оттуда пришлось сначала эвакуировать в Одессу, а оттуда собак перевезли в Киев. Эвакуацией организовала журналистка ТСН Юлия Кириенко, которая сама неоднократно спасала бездомных кошек и собак с Киевщины. И даже одну собаку забрала к себе – пикенеса Бучика. «Я просто опубликовала пост, нашла человека, который перевезет, мы с ним договорились, он поехал, забрал их. Я не знаю, как нам это удалось», – говорит журналистка.

В разрушенных городах остаются сотни брошенных животных

Одну из четырех овчарок хозяйка дома Юля оставила себе. Двухлетнему Якуту, шестилетней Квинте и восьмимесячному Непе ищет хозяев. Говорит, собаки из питомника, породистые, здоровые, ухоженные и очень контактные, но нуждающиеся в непростом уходе.

В ближайшее время София Данилова планирует начать эвакуацию животных с юга и с востока Украины, поэтому ищет людей, которые помогут обустроить новые вольеры.

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