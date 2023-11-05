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Волонтер Берлинская рассказала, как украинцы могут быть вовлечены в войну: "Россия умеет играть долго"

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Волонтер Берлинская рассказала, как украинцы могут быть вовлечены в войну: "Россия умеет играть долго"

Руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская/Фото: Facebook-страница Марии Берлинской

Волонтер объяснила, что украинцы должны готовиться к длительной войне.

Известная украинская волонтер, экс-военная Мария Берлинская считает, что каждый украинец должен быть вовлечен в войну с Россией. Она подчеркнула, что Россия рассчитывает на долгую войну.

Об этом она сказала в интервью ютуб-каналу " Прямая красная ".

"Каждый должен это делать. Я очень уважаю работу украинских волонтеров, которые это популяризируют. Я считаю, что этого должно быть больше. Я мечтаю о времени, когда на каждой украинской кухне будут собираться дроны, когда FPV сможет делать каждый старшеклассник. Когда каждая бабушка будет называть своего котика "Мавик", а собаку "FPVишечка" - это будет народное признание и понимание", - пояснила она. 

Волонтер добавила, что в России школьников готовят к войне и в Украине это должны понимать. 

"В России на федеральном уровне принята учебная программа, которая предусматривает подготовку старшеклассников к владению технологий. Они готовят своих детей к войне, Россия умеет играть долго. Это жестокий реализм", - сказала Мария Берлинская.

Напомним, Берлинская рассказала о войне дронов и проблемах Украины.

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Дата публикации
Просмотры
202
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