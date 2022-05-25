Волонтер довел до слез Нелю Шовкопляс своим рассказом о спасении мариупольцев

Волонетр Михаил Пуришев эксклюзивно посетил студию "Сніданку з 1+1", чтобы рассказать, что происходит в Мариуполе и как там сейчас выживают местные

Михаил Пуришев из мариупольского бизнесмена превратился в волонтера. Его красный бус, вывозивший людей из оккупированного Мариуполя, знают многие пользователи соцсетей.

Мужчина рисковал своей жизнью и свободой, спас не один десяток людей. Волонтеру шесть раз удалось заехать и выехать из города, это стоило Михаилу не только обстрелов машины, но и пребывания в местном СИЗО оккупантов, где он провел несколько дней.

Михаил Пуришев

Пуришев эксклюзивно посетил студию "Сніданку з 1+1", чтобы рассказать, что происходит в Мариуполе и как там сейчас выживают местные. По словам волонтера, сейчас город напоминает пепел сгоревшего костра. Многие остаются в Мариуполе, они живут в подвалах и из-за обстрелов боятся из них выйти.

На вопрос, как им удается там выживать, Михаил ответил: "Я думаю, по милости Божией. Многие старики просто умирают в подвалах из-за больного сердца, как и некоторые инсулинозависимые. Его нет, в первой поездке мне удалось привести его немного. Но этого слишком мало".

Волонтеру приходилось проезжать около 20 вражеских блокпостов, когда он ехал в Мариуполь. Михаил признается, что некоторым из них они даже давали название, например "жадные" — там оккупанты все время что-то забрать из вещей эвакуированных.

"На одном из блокпостов осматривали людей, татуировки, раздевали, а потом начали перебирать личные вещи. Достает наушники и спрашивает: "Ну тебе же они не нужны?", а что ответить человеку с оружием? Рассматривает вещи, там у женщин были и прокладки, думаю, сейчас еще и их заберет. Самое главное было – чтобы никого из эвакуированных не посадили, чтобы никого не забрали", — рассказал волонтер.

Михаил со своей стороны делал все возможное для безопасности людей: просил выключать телефоны, удалять все видео с украинской символикой, чтобы все прошли через блокпосты живыми. История волонтера не смогла оставить равнодушной ведущую "Сніданку з 1+1" Нелю Шовкопляс, которая почти все время плакала, когда слушала гостя.

Дневники войны: история мариупольского бизнесмена и волонтера Михаила Пуришева

Во время седьмой поездки волонтера забрали в местное СИЗО, именно тогда Михаил ехал в "Азовсталь" на эвакуацию детей и женщин, однако его арестовали на двое суток. Говорит: забрали прямо с блокпоста, у волонтера не было документов и авто, а среди персональных документов только загранпаспорт, а также телефон, где полностью была информация о его деятельности. Он предупредил всю колонну, что, скорее всего, его сейчас заберут, но они должны двигаться дальше, ведь среди машин было много тех, кто ехал в Мариуполь забирать своих родных.

В СИЗО волонтеру встретились разные люди, которых оккупанты забрали среди мирного населения. Некоторые из них подвергались жестоким пыткам, свидетелями которых стал и Михаил.

"После одного из допросов к нам в камеру затащили парня, положили на пол. Он был весь синий, его кожа пахла гарью, вот как бьют электрошоками. Он терял сознание, это было ужасно. И мы все, кто сидел в камере, сплотились вокруг него. Кто-то нашел обезболивающую ампулу, я ему куртку постелил, и мы были все вместе. Я понял, что даже в такие сложные времена нам удалось объединиться", — поделился волонтер.

Михаил Пуришев

По словам Михаила, это не самые страшные вещи, которые происходят у подобных самоорганизованных оккупантами СИЗО, тех, кого отвозят в оккупированный Донецк, ждут еще больше пытки. Кроме того, во время задержания ему пришлось встретить украинцев, которые переобулись после полномасштабного вторжения. Среди них Михаил опознал одного из постоянных посетителей своего заведения в Мариуполе.

"Эти люди готовы на все, чтобы выслужиться и показать результат. Им не важно, имеешь ли ты отношение к "Азову" или ВСУ. Они сделают все, чтобы ты признался во всем, что им нужно. Их задача продемонстрировать "новым хозяевам", как они готовы прислуживать", – поделился Пуришев.

Волонтер пытался поговорить с оккупантами о прямой трансляции из "Азовстали" на мировых телеканалах, чтобы в течение суток не было обстрелов и люди смогли покинуть завод, однако оккупанты отказали.

В Мариуполе Драмтеатр волонтеры считали одним из самых безопасных мест, поскольку там были все условия для пребывания людей. По словам Михаила, Драмтеатр – единственное место, откуда он не отвозил людей. В комнатах там проживало исключительно мирное население, женщины с маленькими детьми и беременные. Волонтер говорит, что там погибли более 300 человек, поскольку в Драмтеатре люди ночевали на каждом этаже и спали даже в коридорах.

Сейчас волонтер получает тысячи заявок об эвакуации из Мариуполя, однако Михаил не знает, отправится ли туда снова, ведь россияне угрожали ему и говорили, что не выпустят с оккупированной территории.

Что касается победных планов, волонтер вместе с небезразличными мариупольцами уже создал проект восстановления города. Сейчас это довольно амбициозные планы, однако вера в их реализацию несокрушимая, как и в победу Украины.

Ежедневно зрителей "Сніданку з 1+1" ждут оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не упустите, проект выходит в эфир по будням с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ и 2+2, а также на YouTube.

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