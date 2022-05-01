Волонтер из Винницы приютила у себя 30 брошенных животных из "горячих" точек, теперь ищет им хозяев

Волонтер из Винницы приютила у себя 30 брошенных животных из "горячих" точек, теперь ищет им хозяев

20 кошек и десяток собак хозяева, которых убегая от войны бросили, волонтер из Винницкой области приютила у себя.

Юлия Бартащук не просто забирает заброшенных четырехлапых, но и стерилизует, лечит и ищет новых ответственных хозяев, об этом говорится в ТСН.

Обгоревшего, ободранного и голодного – когда-то белоснежного кота нашла переселенка из Херсонской области. Где его хозяева и вообще живы – неизвестно. Женщина бежала из-под обстрелов и заодно подобрала четырехлапого, ныне он в ветклинике Винницкой области.

Больного, испуганного и истощенного кота после всех прививок к себе заберет Юлия Бартащук, которая занимается животными, оставшимися без хозяев. Знает много примеров, когда возможность унести домашних питомцев с собой у людей была, но они этого не сделали. «Я не понимаю тех людей, которые набирают кучу вещей материальных, одежды, обуви, а живое животное, своего члена семьи оставить на голодную смерть, закрывать в квартиру или просто на улице бросить», — говорит Юлия.

Восемь кошек и большого пса к ней привела знакомая, а сама должна была отвести дочь на польскую границу и вернуться, но когда на звонки перестала отвечать, Юлия поняла, своих любимцев владелица просто бросила. «Я с ней связывалась, она не отвечала, что она вернется и что мне с животными делать. Она читала и не отвечала, я поняла, что она уехала вообще», – говорит волонтер.

Через несколько дней волонтер пристроила нескольких пушистиков. Остались животные, которых нужно подлечить. «Она была отдана мне с травмированным глазом, то мы покупали лекарства, хочу вернуть ей глаз, то мы лечимся уже неделю и я тоже буду пристраивать», — говорит девушка.

«Люди уехали, и оставили ее собачку на свою маму, которая животных не любит и начала бросать собаку через забор соседям, на улицу, и мне соседи позвонили по телефону, чтобы забрать», — рассказывает она также историю собачки Бони.

Сколько сейчас животных, которых хозяева оставили на трассах, вокзалах или в заброшенных квартирах, сосчитать невозможно, говорят зооволонтеры. Так что не устают их подбирать. Из трех десятков кошек и собак, которых спасла Юлия, у шестерых уже есть новые семьи.

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