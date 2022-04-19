Волонтера, прикрывшего раненую под обстрелами в Харькове, не взяли в медики из-за здоровья

Харьков уже второй месяц истекает кровью, россияне ежедневно расстреливают центр города

Несмотря на все инструкции и протоколы, волонтер общества Красного креста продолжал спасать жизнь раненой женщине, даже когда рядом взрывались снаряды. Видео мужественного поступка парня из Харькова уже облетело весь мир.

О смельчаке в сюжете ТСН.

На видео мощные взрывы раздаются совсем рядом, в помещении прячутся и медики и военные, но паренек в красной куртке остается с ранеными. Он прижимает бинт женщине к ране, чтобы она не стекла кровью.

Волонтеру Денису Петренко 25 лет, из которых 7 – волонтерит. Вчера этот парень случайно очутился в эпицентре взрывов. Первым подбежал к раненым и стал оказывать помощь. Вместе с медиками скорой приехали журналисты агентства «Асошейтед Пресс», они и отсняли ставшее знаменитым видео. Теперь об украинском волонтере Петренко знает весь мир.

Молодой волонтер не побежал в укрытие как все, тем более что по всем протоколам он просто должен был это сделать, а остался с раненой. «Я уже держал рану и хотя там уже был наложен турникет, но все равно нужно было спасать жизнь, один из основополагающих наших принципов – гуманность», – говорит Денис.

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Волонтер не просто не бросил раненых, он еще пытался прикрыть женщину от осколков, также попросил ее прикрыть голову сумкой. Говорит, при таком обстреле это максим, что можно было сделать. Петренко имеет медицинское образование, его мечта – работа на скорой помощи. «Окончил медицинский колледж, приехал сюда, думал работать на скорой, но из-за определенных ситуаций со здоровьям сказали – только после войны, когда ты пройдешь медосмотр», – рассказывает Денис.

В ближайшие дни он планирует наконец-то взять отгул и навестить раненых мужчину и женщину. Чтобы убедиться в том, что с ними все хорошо.

На месте, где Денис спас жизнь раненым, сейчас здесь уже убирают последствия обстрела. Харьков уже второй месяц истекает кровью, россияне ежедневно расстреливают центр города, частный сектор, разрушают дома и даже церкви, выжигают целые микрорайоны.

Волонтер Общества красного креста продолжал спасать жизнь раненой женщине под снарядами

Враг пытается запугать жителей города, но ежедневно на улицы выезжают волонтеры, развозящие гуманитарную помощь, пожарные гасят горящие дома, медики спасают жизнь раненым. Харьковчане показывают врагу – они не боятся.

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