Волонтеры не только доставляют грузы, но и выслушивают невероятные истории военных и гражданских с фронта

Волонтеры не только доставляют грузы, но и выслушивают невероятные истории военных и гражданских с фронта

За один день из Киева на фронт, оттуда по селам и городам рядом с войной и снова в столицу — такие марши совершают десятки волонтерских организаций в Украине.

Будни украинских волонтеров, обеспечивающих как военных, так и гражданских, в ТСН.

Все напоминает какую-то спецоперацию: сбор быстрый, посреди глупой ночи, за рулем военные с рациями. Все для того, чтобы успеть за день проехать более полутора тысяч километров, и доставить гуманитарные грузы. «Должны добраться на базу морской пехоты, под Одессу, и доставить квадрокоптер, тепловизор, винтовка, ну и немного вкусностей», — рассказывает военный Роман.

Морпехи под Одессой — когда-то братья по оружию для Романа, но сейчас он волонтер. Везут все необходимое и ждут встречи, с боевой группой и их командиром. Короткая встреча и передача груза – в коробках и квадрокоптерах и тактическая амуниция, есть очки, павербанки и дальномерный тепловизор-прицел, и главное – снайперская винтовка. «Это очень важная вещь, которая поможет нам уничтожать кацапню. Спасибо, ребята», – говорят военные.

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Не так давно эти бойцы утерли нос россиянам. Вышли из окруженного Мариуполя. «Мы защищали город с настоящими львами, полком «Азов». В один из моментов мы же разведчики выходили за пределы города и делали свою работу. И было так, что возвратиться в город не было возможности. И я как командир группы решил пробиваться с боями. Мы четыре дня ходили по тылам противника, делали свое дело, собирали информацию», — рассказывает командир боевой группы 35 бригады морской пехоты ВСУ «Паук».

Он даже сам это называет чудом, потому что россияне там повсюду. В качестве примера вспоминает лесок, в который зашли ночью. «Наверное, сверх батальона. Мы насчитали только 18 Д30 пушек»,- рассказывают бойцы.

Благо удалось незаметно проскользнуть, и собрать данные о позициях врага. Больше деталей рассказать не успевает, волонтеры двигаются дальше в путь. На въезде в Николаев снова передается партия помощи. Это батальон Государственной службы разведки, Национальной полиции. Они, кстати, и сопровождают волонтеров и груз. «Задача помогать благотворительным фондам, чтобы грузы, гуманитварная помощь доставлялась на передовую, нуждающимся людям», — говорят разведчики.

Рядом на улице разгружается другая волонтерская бригада. «Сейчас очень тяжелая ситуация в Николаеве с водой, и мы решили привезти бутылированную», – говорят волонтеры.

Питьевой в кранах здесь нет около месяца, потому что перебит водопровод, шедший из Херсона. Техническую воду подали лишь несколько дней назад.

Волонтерские будни: как за день проехать более полутора тысяч километров и доставить груз на фронт

Вместе с водой волонтеры привезли немало еды. Ее доставить нужно в деревни, рядом с фронтом. В городе Баштанка сейчас довольно тихо, но еще в марте здесь шли бои. В центре уничтожили вражеских три колонны, об этом напоминают разрушенные здания... Продукты долгосрочного хранения здесь нуждаются почти все. Многие оставшиеся без работы, немало переселенцев. Как и в Киевской области, россияне здесь расстреливали гражданских, когда те машинами убегали от войны.

«Нас обстреливали... У меня даже машина, остался след, а соседей моих задело, ранило, животное убило, на руках просто»,- рассказывает местная женщина.

Баштанку до сих пор обстреливают из оккупированной Снегиревки, до которой километров 45, но люди ехать дальше не хотят. "Орки там снимают всякие видео, свой флаг прицепили, но я думаю могут там снимать что хоть, но мы победим, вернемся домой, будем отстраивать, и все будет хорошо", — говорят люди.

В то же "хорошо" верят здесь и военные, у них оставляют последний запланированный груз волонтеры и снова дорога на Киев, потому что завтра у них уже новый путь, теперь на Восток, где также их уже заждались.

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