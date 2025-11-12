Волонтеры под взрывами спасли из Константиновки двух стариков, заблокированных в доме (фото, видео)

Жители Константиновки, которых спасли волонтеры

В Константиновке Донецкой области волонтеры спасли пожилих мужчину и женщину, а также их кота. Жильцы оказались заблокированными на седьмом этаже дома после обвала части подъезда в результате попадания российского УАБа.

Об этом сообщили волонтеры гуманитарной миссии «Пролиска» и волонтер Богдан Зуяков.

Пожилые супруги из Константиновки три дня сидели на седьмом этаже заблокированы после того, как часть их подъезда обрушилась из-за попадания вражеской управляемой авиабомбы. К счастью, мужчину и женщину спасли волонтеры. Это стало большим испытанием, ведь происходило под кружение вражеских дронов и работу российской артиллерии, гремели взрывы.

Волонтеры три часа спускали жителей дома на нижние этажи, чтобы наконец освободить их из заблокированной квартиры. Вместе с жильцами спасли и их кота.

Спасение жителя разрушенного дома в Константиновке

Разрушенный дом в Константиновке, из которого спасли мужчину и женщину

«Видео всего не передаст, но самое главное — мы смогли спасти людей! Три дня спасения, три часа альпинизма, укрытий от пролетающих дронов и риска остаться там навсегда. Люди в безопасности, котик также с ними. Сергей, который сделал это спасение возможным, — это настоящий Герой!» — сообщил на своей Facebook-странице Зуяков.

Он также опубликовал видео спасения людей из Константиновки. На ролике волонтер рассказал, что спасательная операций стоила «очень дорого и физически, и морально». На кадрах видно, как жителей квартиры по пожарной лестнице через балконы спускают с верхних этажей на нижние.

«Да, бабушка, бросаем все! Нет дома больше!», — говорят волонтеры на видео.

На ролике также видны многочисленные разрушенные жилые дома и авто на дорогах. Часть из них сгорела или догорает прямо в момент, когда происходит эвакуация гражданских.

К слову, военный эксперт Иван Ступак прогнозирует, что Россия, вероятнее всего, нацелится на Константиновку после возможного захвата Покровска. Он заявляет о 95% вероятности, что именно Константиновка станет следующим городом, где противник попытается прорвать оборону. Далее возможными целями станут Краматорск и Славянск.