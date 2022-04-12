Волонтеры помогают убирать Ирпень и Бучу: в городах появляются кладбища сожженных авто и техники

Через неделю отчистили от обломков и стекла треть улиц городков.

Еще больше волонтеров приезжают в Ирпень и Бучу, чтобы убирать изуродованные войной улицы. Городские советы городков призывают приобщаться к большой уборке всех желающих. Через неделю после освобождения уже успели отчистить от стекла и обломков треть улиц. Торопятся начать ремонт и сами жильцы. Некоторые организовали отряды самообороны и следят, чтобы в высотки и целые кварталы не пробрались чужеземцы и мародеры.

Об этом говорится в ТСН.

Они метут, режут, сверлят и клеят окна. В Ирпень продолжают возвращаться его жители. Но вернуться в город сейчас почти так же сложно, как было в марте из него уехать. В очередях на въезд люди стоят несколько часов.

У разрушенного орками моста в Ирпене обустроили переправу. Но и ее недостаточно, чтобы ускорить движение в этой безумной пробке. Просто чудом прорвался домой Вдалислав, он впервые за месяц заходит в свой дом. И прямо на пороге неприятная находка, здесь кто жил. Не досчитался вещей и стульев на кухне. Но уверен, по сравнению с другими – обошелся легко.

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Дмитрий пристально следит, чтобы все входящие в подъезд записывали свои данные в журнал учета. Его ведет, чтобы не пробрался никто чужой, потому что в жилом комплексе аж 400 квартир. Охраняют от мародеров, потому что здесь их достаточно, говорит Дмитрий, и его слова подтверждают правоохранители. Полицейский отряд прибыл на помощь к правоохранителям Ирпеня из Закарпатья и уже сегодня поймали воров. «Были подозрительны, проверили рюкзак – деньги, элитный алкоголь. А с виду видно, что это они не приобрели его», — говорят правоохранители.

Дмитрий здесь руководитель ОСМД. Он и еще несколько мужчин, которые живут в этом доме, вернулись в Ирпень и создали собственную самооборону. Установили дежурство на посту и не только стерегут квартиры от мародеров, но еще и самостоятельно чинят свои и соседские дома.

Большинство жителей этого района не стали ждать помощи от власти и решили своими силами чинить свое жилье. Что такое разбомбленное войной квартира хорошо знает Иннокентий. Он родом из Мариуполя, сбежал от войны еще в 2014 году, а теперь от его дома осталась куча бетона. Так же, как от родительского в Волновахе. Маму оттуда вывезти успел. Но потом, уже в тишине – ее сердце не выдержало пережитого ужаса. Теперь мужчина пытается спасти хоть что-то из своей жизни.

В Ирпень и Бучу приехало немало волонтеров, которые помогают убирать улицы. Через неделю отчистили от обломков и стекла треть улиц городков. Коммунальщики прокладывают новую линию электричества и водопровод. Тащит из столичных сетей, а правоохранители описывают уничтоженное имущество. А еще убирают с дорог расстрелянные и сожженные автомобили.

Весь масштаб той беды, что наделала война в Ирпене, видно, ведь рядом с гражданским кладбищем обустроили кладбище машин людей, которые хотели и не смогли уехать. Здесь гора сгоревших машин и остатки военной техники.

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