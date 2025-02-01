"Волшебник, но без волшебной палочки": Братчук ответил, сможет ли Драпатый быстро стабилизировать ситуацию на фронте

Есть надежда, что Драпатому удастся выполнить сложнейшие задачи, которые перед ним стоят: это, прежде всего, стабилизация фронта, чтобы враг не продвигался дальше.

На днях командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица", где проходят самые жестокие бои, назначен опытный генерал-майор, командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый. Есть надежда, что Драпатому удастся выполнить сложнейшие задачи, которые перед ним стоят: это, прежде всего, стабилизация фронта, чтобы враг не продвигался дальше.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук в интервью "Главреду".

"Генерал Драпатый – авторитет для войска, меня лично и моих побратимов. Некоторые из побратимов очень хорошо его знают, даже где-то рядом воевали. Это профессиональный, преданный Украине и украинскому народу человек, мотивированный на борьбу и достигший результатов. Но он не волшебник. Точнее, волшебник, но сейчас без волшебной палочки, которая позволила бы за условные одну-две недели полностью стабилизировать ситуацию. Знаю, что сегодня проводится активная работа по тем бригадам, которые есть в подчинении Драпатого, и они будут выполнять соответствующие боевые задачи. Кроме того, у генерала есть люди, которым доверяет – у них, подчеркиваю, огромный боевой опыт. Они знают, как воевать, и будут помогать ему работать. Поэтому есть надежда, что Драпатому удастся выполнить чрезвычайно сложные задачи, которые перед ним стоят. Мы понимаем, что это прежде всего стабилизация фронта, чтобы враг не продвигался дальше", – говорит Братчук.

По мнению спикера, Драпатый будет проводить оперативную реформу структуры Сил обороны, о которой накануне говорил президент Украины, верховный главнокомандующий Владимир Зеленский. Такие шаги позволят бригадам, а в будущем дивизиям и корпусам брать персональную ответственность на определенном участке фронта без посредников сверху и проявлять инициативу на поле боя.

"Новая структура будет способствовать воплощению в жизнь коммуникации, которая будет предусматривать отход от ручного управления на тактическом уровне и упрощение принятия сложных решений. Все это поможет нам принимать решения для выполнения главной задачи – стабилизации фронта. Драпатому придется очень активно поработать над внедрением этих мер, но очевидно, такие идеи он поддерживает", – резюмировал Братчук.

Напомним, президент Владимир Зеленский 26 января назначил генерал-майора Михаила Драпатого командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". В то же время он сохранил за собой должность командующего Сухопутными войсками ВСУ. Сейчас перед Драпатым стоит новая стратегическая задача – остановить наступление россиян в Донецкой области и обеспечить оборону позиций украинских войск на наиболее горячем отрезке фронта.