Волынь приняла более 13 тысяч эвакуированных из разных регионов Украины

Волынь приняла более 13 тысяч эвакуированных из разных регионов Украины

Большинство украинцев используют область как транзитную.

С начала войны в Украине, 24 февраля, Волынская область приняла 13 200 вынужденно-эвакуированных из регионов, сильно пострадавших от российской агрессии.

Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

По словам Погуляйко, большинство украинцев используют область как транзитную. Свободных мест для поселения достаточно.

"Если вы нуждаетесь в поселении в результате срочной эвакуации или можете предоставить такие места, обращайтесь по номеру "горячей линии". Телефоны: 066 657 09 15; (0332) 778 211", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в течение 9 марта из Сум, обстреливаемых российской армией, эвакуировали 43 тысячи местных жителей. Они покинули город на частных автомобилях и эвакуационных автобусах. Ночью все три колонны прибыли в Лубны в Полтавской области.

На четверг, 10 марта, в Сумской области запланировано 3 "зеленых коридора" из Сум, Тростянца и Краснополья. Начало режима тишины и движение колонн предварительно запланировано на 9 часов.