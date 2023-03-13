Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Волынянин обматерил военных, которые вручали ему повестку на остановке общественного транспорта

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
521
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Волынянин обматерил военных, которые вручали ему повестку на остановке общественного транспорта

В суде мужчина признал свою вину, но заявил, что на такое поведение его спровоцировали военные.

Житель села Ворона, что в Ковельском районе Волынской области, набросился с бранью на работников военкомата, которые на остановке общественного транспорта вручали ему повестку.

В результате инцидента 42-летний мужчина был привлечен к административной ответственности по факту мелкого хулиганства, сообщает Ковель media со ссылкой на соответствующее решение Ковельского горрайонного суда.

Сообщается, что мужчина находился на улице Независимости в Ковеле и выражался нецензурной бранью в присутствии правоохранителей и других граждан.

В суде мужчина согласился, что вел себя неправильно, но утверждал, что на такие действия его спровоцировали сотрудники военкомата. Он заявил, что прямо на остановке ему вручали повестку о явке в военкомат для прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины. В совершенном раскаялся.

Судья признала гражданина виновным и наложила на него штраф в размере 85 гривен. Также мужчина должен будет оплатить судебный сбор в пользу государства в размере 536 грн. 80 коп.

Напомним, ранее сообщалось, что с 24 февраля 2022 года в Украине продолжается военное положение и мобилизация, продленная до 20 мая 2023 года. Повестки выдают более активно.

Кроме того, мы ранее адвокат объяснил, могут ли военные проверять документы и выписывать повестки.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
521
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация