Волынянин обматерил военных, которые вручали ему повестку на остановке общественного транспорта

В суде мужчина признал свою вину, но заявил, что на такое поведение его спровоцировали военные.

Житель села Ворона, что в Ковельском районе Волынской области, набросился с бранью на работников военкомата, которые на остановке общественного транспорта вручали ему повестку.

В результате инцидента 42-летний мужчина был привлечен к административной ответственности по факту мелкого хулиганства, сообщает Ковель media со ссылкой на соответствующее решение Ковельского горрайонного суда.

Сообщается, что мужчина находился на улице Независимости в Ковеле и выражался нецензурной бранью в присутствии правоохранителей и других граждан.

В суде мужчина согласился, что вел себя неправильно, но утверждал, что на такие действия его спровоцировали сотрудники военкомата. Он заявил, что прямо на остановке ему вручали повестку о явке в военкомат для прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины. В совершенном раскаялся.

Судья признала гражданина виновным и наложила на него штраф в размере 85 гривен. Также мужчина должен будет оплатить судебный сбор в пользу государства в размере 536 грн. 80 коп.

Напомним, ранее сообщалось, что с 24 февраля 2022 года в Украине продолжается военное положение и мобилизация, продленная до 20 мая 2023 года. Повестки выдают более активно.

Кроме того, мы ранее адвокат объяснил, могут ли военные проверять документы и выписывать повестки.

Читайте также: