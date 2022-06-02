Вонь, гноение и растекание по улицам: в Мариуполе оккупанты устраивают свалки во дворах (фото)

Вонь, гноение и растекание по улицам: в Мариуполе оккупанты устраивают свалки во дворах (фото)

Вопрос вспышки эпидемии становится вопросом недель, если не дней.

В Мариуполе российские оккупанты устраивают свалки прямо во дворах многоэтажек. Как следствие с учетом погоды – вонь, гноение, растекание мусора по улицам.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

Одну такую свалку сфотографировали в Кальмиусском районе на проспекте Металлургов, 182. Оккупанты фактически свозят и вываливают мусор среди зданий.

Также читайте Оккупанты заставляют жителей работать за воду: какая ситуация в Мариуполе 2 июня

"Интересная деталь – свалка обустроена в 100 метрах от гуманитарного штаба Единой россии. Дополнительный риск – расконсервация старого полигона для мусора на ул. Флотской, который был закрыт из-за риска обвала общегородского канализационного коллектора под ним", — отметил Андрющенко.

По его словам, сейчас туда начинают завозить строительный мусор с разбора завалов, что вновь представляет такую угрозу. В случае повреждения коллектора вся канализация пойдет не за пределы города (фактически сейчас в море), а по Приморскому району Мариуполя.

"Вопрос вспышки эпидемии становится вопросом недель, если не дней", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, в акватории Азовского моря мариупольцы фиксируют начало мора рыбы. Андрющенко сообщает, что так явления присущи Азову в период аномальной жары в июле. Впрочем, в этом году начались рано.

Число погибших в Мариуполе неизвестно - в моргах города до сих пор остаются тысячи тел - ТСН

Читайте также: