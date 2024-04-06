Вонь и затопление домов: в Мариуполе ужасная ситуация с канализацией, но оккупанты не реагируют (фото)

Мариупольцы год борются с порывами канализации, но аварии продолжаются.

В Мариуполе после российских обстрелов повреждены все сети. В частности, канализационные. Местные жители массово жалуются на вонь и затопление домов. Но псевдовласть не реагирует.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Да, жители дома по улице Мамина-Сибиряка, 42 не знают, как справиться с проблемой уже круглый год. Двор и дома затапливают канализационными отходами", – говорится в сообщении.

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Такая ситуация во многих районах города. Особенно она стала острой с началом отопительного сезона.

"Зимой чуть ли не каждый день в городе происходили аварии. Но при оккупантах коммунальные службы не имеют ни достаточно техники, ни работников. Поэтому справиться с проблемой не удавалось. Порывы продолжаются", — отметили в горсовете.

В городе стоит вонь, затоплены дома/Фото: Мариупольский городской совет

Дворы и дома затапливает канализационными отходами/Фото: Мариупольский городской совет

В Мариуполе сложилась ужасная ситуация с канализацией / Фото: Мариупольский горсовет

Напомним, журналисты нашли ряд доказательств того, что немецкие компании помогают РФ отстраивать оккупированный Мариуполь. В частности, речь идет о компании Knauf, глава которой Николаус Кнауф более 20 лет был почетным консулом России.