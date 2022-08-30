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"Вообще не хочу из Херсона отплывать. Здесь так душевно": в ВСУ высмеяли "эвакуацию" оккупантов

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"Вообще не хочу из Херсона отплывать. Здесь так душевно": в ВСУ высмеяли "эвакуацию" оккупантов

Фото: Associated Press

В ВСУ высмеяли россиян на юге, оккупировавших украинский Херсон.

На видео мужчина в бронежилете и в нарукавниках для плавания рассказывает, как он "не хочет отплывать из Херсона, потому что здесь так душевно, по-домашнему".

Видео в социальных сетях распространило ОК "Юг".

Мужчина на видео пародирует российских оккупантов в Херсоне. Он рассказывает, что они только что напечатали тысячи бланков для референдума и даже уже их заполнили, чтобы "людям было проще".

Он добавляет, что за время оккупации в Херсоне прекратили убирать улицы, чтобы город стал похож на те, которые есть в России. Также "оккупант" рассказывает, что они наворовали много гуманитарной помощи

"Эмоциональная херсонизация или херсонская эвакуация рашистов", — подписало видео ОК "Юг".

Напомним, украинские военные штурмуют позиции российских захватчиков в Херсонской области сразу в трех направлениях. В то же время враг пытается атаковать на востоке государства.

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