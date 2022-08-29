Вооружение для Украины: в США анонсировали новое заседание в формате "Рамштайн"

На нем будут обсуждать войну в Украине и вопросы безопасности.

Об этом сообщает сайт командования ВВС США в Европе и Африке.

"Остин снова пригласил министров обороны и высокопоставленных военных чиновников со всего мира для обсуждения войны, продолжающейся в Украине, и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США", — говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что 11 августа принял участие в работе конференции доноров в Копенгагене, которая всего за день собрала 1,5 млрд евро на производство боеприпасов для Украины. Этот формат в Копенгагене основан в продолжение хорошо известных встреч на авиабазе "Рамштайн".

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