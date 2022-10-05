Вооружение нового пакета помощи от США позволяет поражать цели в Крыму — Пентагон

В Министерстве обороны США напомнили, что Крым является территорией Украины и украинские военные имеют возможность с помощью американского оружия наносить удары по вражеским объектам на временно оккупированном полуострове.

Заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер сообщила, что предоставленные США реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным поражать цели, в частности в Крыму.

Об этом она говорила на брифинге, транслировавшемся на YouTube-канале PBS NewsHour.

"Согласно нашим оценкам, с помощью имеющихся у них (т.е. в ВСУ — ТСН.ua ) систем GMLRS на HIMARS, дополнительное количество которых мы предоставим в новом пакете военной помощи, они могут достичь большинства целей на поле боя. Они могут достичь большинства целей, в том числе в Крыму", — заявила Купер.

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При этом представитель Пентагона напомнила, что Крым является территорией Украины.

Лора Купер отметила, что Соединенные Штаты считают, что украинским военным целесообразнее передавать танки советского образца, а не западную технику.

Напомним, на сайте Минобороны США сообщили, какое оружие и военное оборудование получит Украина в новом пакете помощи на 625 млн долларов.

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