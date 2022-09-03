Вооруженные провокации и попытка вовлечь Беларусь в войну: Жданов оценил угрозу от замеченного в РБ эшелона

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал, какую угрозу для Украины представляет зафиксированный белорусами большой эшелон танков и средств ПВО без опознавательных знаков, двигавшийся в Беларуси в направлении юга.

По мнению эксперта, это может быть подготовкой к вооруженным провокациям со стороны Беларуси, однако российскими войсками.

Об этом Жданов рассказал в эфире своего YouTube-канала 3 сентября.

"Да, замечен этот эшелон. Есть сведения нашей разведки. Наша разведка говорит, что они накапливают у границы танки, бронемашины, артиллерию и системы ПВО. Вполне возможно, что могут быть вооруженные провокации со стороны Беларуси, но российскими войсками. Я не думаю, что белорусская армия захочет все-таки влезать в эту войну. Хотя мы не можем полностью гарантировать, что белорусы в нее не вляпаются", – заметил военный эксперт.

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В этом контексте он пояснил, что России очень нужен второй фронт, чтобы оттянуть украинские силы от защиты Донецкой области.

"Им нужна оперативная пауза и они хотели бы оттянуть часть наших войск. Они не могут, видите ли, взять Донецкую область, поэтому вполне возможно, что будут вооруженные провокации. Не такие, как в Черниговской и Сумской — где они обстреливают просто нашу территорию. Здесь вполне возможно, могут быть провокации, особенно во время учений или после них, или под видом учений", – предположил Жданов.

В то же время, он отметил, что остается спокойным, ведь Украина достаточно давно и долго укрепляет линию обороны на границе с Беларусью.

Эксперт также объяснил, почему предполагает именно вооруженные провокации, а не вторжение.

"Так как один эшелон – это один батальон, это максимум одна батальонно-тактическая группа. Как раз с усилением артиллерии, с усилением танков она не сможет провести вторжение. Она может провести разведку боем, вооруженную провокацию, но… (не вторжение – ред.)" — сказал Жданов.

"А вот это без опознавательных знаков – будет трудно определить, чья она. Только по захвату пленных можем определить – чья, или по перехвату радиопереговоров. Может быть попытка втянуть Беларусь таким образом в войну. Без опознавательных знаков пустят своих солдат. Или в последний момент они нанесут на технику опознавательные знаки армии Беларуси и пойдут в атаку — та же разведка боем", — добавил военный эксперт.

Напомним, накануне Жданов рассказал, что российские войска вряд ли попытаются повторить вторжение в Украину со стороны Беларуси во время новых запланированных в РБ учений по "освобождению оккупированных территорий".

Ситуация на юге, планы Кремля и проделки Лукашенко: есть ли риски для Украины - Александр Мусиенко

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