Вооруженные силы Беларуси продолжают усиленную оперативную и боевую подготовку – Генштаб

Продолжается наращивание системы противовоздушной обороны в приграничных районах с нашим государством.

На Волынском направлении признаков формирования наступательных группировок со стороны противника не наблюдается.

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 2 апреля.

"В подразделениях вооруженных сил республики Беларусь продолжаются усиленные меры оперативной и боевой подготовки. Враг осуществляет наращивание системы противовоздушной обороны в приграничных районах с нашим Государством", — рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты-мародеры, отступившие из Киевской области в Беларусь, штурмуют курьерские доставки в РФ, чтобы отправить домой награбленное.

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