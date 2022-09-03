Вооруженные силы Беларуси проводят проверку готовности полевых систем связи — Генштаб

Во многих направлениях враг осуществил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

Вооруженные силы республики Беларусь в рамках подготовки к командно-штабным учениям проводят проверку готовности полевых систем связи.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.

В других направлениях противник совершил обстрелы военной и гражданской инфраструктуры с применением танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении – трех населенных пунктов в Черниговской и одного в Сумской областях;

на Харьковском направлении – районов населенных пунктов Краснополье, Прудянка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Русская Лозовая, Старый Салтов, Пришиб, Гусаровка, Норцовка;

на Славянском направлении – Карнауховка, Новая Дмитровка, Большая Камышеваха;

на Краматорском направлении – Богородичное, Райгородок, Северск;

на Бахмутском направлении – Зайцево, Кодема, Веселая Долина, Бахмутское, Соледар, Бахмут;

на Авдеевском направлении – Новокалиново, Бердичи, Водяное, Первомайское;

на Новопавловском направлении – Марьинка, Новомихайловка, Большая Новоселка, Парасковеевка, Золотая Нива;

в Запорожском направлении — Щербаки, Новоандреевка, Орехов, Гуляйполе, Дорожнянка, Успеновка, Новополь Времовка и других;

на Южно-Бугском направлении противник совершал обстрелы вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг вел разведку с активным применением БпЛА, всего более 30 вылетов.

Напомним, ВСУ за пол дня изрядно усыпали перца оккупантам на Херсонщине.

В Мелитополе уничтожены три локации с оккупантами и их составом боеприпасов - Иван Федоров