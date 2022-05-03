Вооруженные силы Беларуси усиливают украинско-белорусскую границу — Генштаб

Вооруженные силы Беларуси продолжают усиливать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В районе населенного пункта Хмелевка Сумской области разоблачена деятельность диверсионно-разведывательной группы врага”, — отметили в Генштабе ВСУ.
Напомним, что в Одессе сохраняется большой риск воздушных ударов.
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