Вооруженные силы Беларуси усиливают украинско-белорусскую границу — Генштаб

Вооруженные силы Беларуси продолжают усиливать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В районе населенного пункта Хмелевка Сумской области разоблачена деятельность диверсионно-разведывательной группы врага”, — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что в Одессе сохраняется большой риск воздушных ударов.

Читайте также: