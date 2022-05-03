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Вооруженные силы Беларуси усиливают украинско-белорусскую границу — Генштаб

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Вооруженные силы Беларуси усиливают украинско-белорусскую границу — Генштаб

Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

Вооруженные силы Беларуси продолжают усиливать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В районе населенного пункта Хмелевка Сумской области разоблачена деятельность диверсионно-разведывательной группы врага”, — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что в Одессе сохраняется большой риск воздушных ударов.

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