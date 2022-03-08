Вооруженные силы отбили воздушную атаку РФ в Староконстантинове

Российская армия уже не в первый раз наносит удары по городу.

Вооруженные силы отбили российскую воздушную атаку на город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

"Враг пытался снова обстрелять Староконстантинов. Благодаря нашим ПВО, нашим Вооруженным силам Украины атаку отбили. Мы готовы отбивать все атаки врага. Враг, уверен, уже дрожит. Вскоре будет победа", — подчеркнул руководитель Хмельницкой ОВА.

Брифинг Начальник областной военной администрации Сергей Гамалий о ситуации в области по состоянию на вечер 7 марта Опубликовано Хмельницкая областная государственная администрация Понедельник, 7 марта 2022 г.

К слову, аэродром в Хмельницкой области стал одним из первых военных объектов, по которым Российская Федерация нанесла ракетный удар 24 февраля – в первый день вторжения. После этого по аэродрому целили еще несколько раз.

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