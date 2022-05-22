Вооруженные силы под Горловкой отразили штурм россиян: минус два вражеских танка и целая рота оккупантов

Оккупанты пытались захватить наши позиции на западной окраине пока от оккупированного ими города, и получили бой в неравном бою с нашими защитниками.

Громко начинается утро для бойцов на окраине пока еще оккупированной Горловки, говорится в ТСН.

«Мы слышим выходы вражеской артиллерии, они хотят найти нашу артиллерию. Они бьют по своим квадратам, по лесополосам, пытаются найти нашу», — рассказывают бойцы.

Вражеские снаряды долетают и до фенольного завода на окраине города. В своих пропагандистских телеэфирах россияне рассказывают, что якобы Украина применяет химическое оружие, а экологическую катастрофу планируют устроить сами.

Украинские пехотинцы на прилеты уже не обращают внимания, идут в укрытие только когда свист и разрывы слышат близко.

Артиллерийские дуэли здесь на линии фронта проходят прямо над головами – летит все, от обычного миномета, до ствольной артиллерии. Блиндажи спасают жизнь, так что солдаты строят их максимально быстро. «Этот блиндаж дорого стоит, потому что без корки, лопаты, кувалды.. попали на массив камней, ковыряли долго, но они того стоят», — говорят бойцы.

Эффективность таких укрытий показало последнее сражение. На этом участке фронта пытались прорваться два вражеских танка и целая рота солдат, но так и остались на поле боя.

Боец на псевдо «Паштет» радуется такому результату, потому что говорит, что переломный момент в войне на Донбассе уже состоялся. И показал врагу, превосходство на стороне вооруженных сил. «Наши побеждают. Возле нас разбили колонну, сейчас летают наши самолеты, так я уже уверен в наших ВСУ», — говорит боец.

Боец родом из Киевщины, ушел воевать в первый день мобилизации и пока здесь держал фронт, его родные месяц прожили в оккупации. Еще и потерял кума под Херсоном. Поэтому у него здесь большое желание свести счеты с оккупантами. Ведь как и все его собратья, воюет за родную землю.

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