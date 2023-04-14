Вооруженные силы Украины до сих пор удерживают Бахмут – американские аналитики

Вооруженные силы Украины продолжают удерживать Бахмут Донецкой области, несмотря на заявления россиян об обратном. Бои в городе продолжаются.

Об этом идет речь в свежем отчете Института изучения войны.

Геолокационные кадры за 13 апреля показывают, что российские войска продвинулись дальше к западу в центральный Бахмут. Отмечается, что оккупанты добились незначительных успехов в южной и юго-западной частях города.

Аналитики вспоминают кадры военкоров РФ из якобы центра Бахмута. Это могло свидетельствовать о том, что "вагнеровцы" захватили сельскохозяйственный лицей, железнодорожную станцию и элеватор на севере.

"Советник председателя" так называемой "ДНР" Ян Гагин заявил, что силы "Вагнера" близки к окружению украинских войск в Бахмуте. Впрочем, основатель ПИК Евгений Пригожин опроверг заявление Гагина. Олигарх заявил, что украинские войска продолжают защищать Бахмут, снабжают и укрепляют свои силы в городе.

Фото: Карта боев ISW.

"Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские наземные атаки в Бахмуте, северо-западнее Бахмута в районе Хромового (2 км западнее) и Богдановки (6 км северо-западнее), а также юго-западнее Бахмута в районе Предтечино ( 13 км к юго-западу.. Российский военный блоггер утверждал, что российские ВДВ (ВДВ) заняли позиции на северном фланге "Вагнера" вблизи Васюковки (15 км к северу от Бахмута)", — говорится в отчете Институт.

Ситуация в Бахмуте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Россия пытается уравнять Бахмут с землей. Самым горячим участком на фронте остается этот город в Донецкой области. Здесь русские захватчики сконцентрировали основные профессиональные силы и используют большое количество артиллерии и авиации.

В Генштабе отмечают, что Бахмутское направление в дальнейшем остается самым сложным на фронте. Враг там ведет наступательные действия в центральной части города, по направлениям на Богдановку и Ивановское, чтобы окружить город. Ежедневно происходит от 40 до 50 попыток наступательных штурмовых действий.

Накануне в отчете аналитики ISW отметили, что российские оккупанты контролируют не менее 76,5% Бахмута. Кстати, в РФ цифру называют другой. Россияне заявляют об оккупации города на 80%.

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