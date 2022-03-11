Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский экипаж двух танков (фото)

Часть выживших оккупантов сбежала.

В Черниговском направлении Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский экипаж двух танков.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Север".

“От вражеских экипажей танка Т-72Б и МТ-ЛБ мало что осталось. Те, кто выжил, пока что бегают по полям, бросив "героически" награбленное у украинцев”, — подчеркнули в пресс-службе Оперативного командования “Север”.

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