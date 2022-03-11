Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский экипаж двух танков (фото)

Часть выживших оккупантов сбежала.
В Черниговском направлении Вооруженные силы Украины уничтожили вражеский экипаж двух танков.
Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Север".
“От вражеских экипажей танка Т-72Б и МТ-ЛБ мало что осталось. Те, кто выжил, пока что бегают по полям, бросив "героически" награбленное у украинцев”, — подчеркнули в пресс-службе Оперативного командования “Север”.
Читайте также:
- Пленный российский военный заявил, что если бы их самолет не был сбит, они бы продолжили выполнять приказ
- ПВО на территории Украины работает прекрасно: российский оккупант рассказал, как его сбили украинские военные
- Это отечественная война, мы идем к цели, но еще нужно время: полный текст обращения Зеленского