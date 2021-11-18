"Вопрос Донбасса далек от решения": Путин снова обвинил Украину

Президент РФ жалуется на военные учения, которые проводит Украина.

Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Донбассе пока "далек от разрешения", а также традиционно обвинил Украину в нарушении Минских соглашений.

Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии российского МИД.

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По словам Путина, война с Украиной является очень болезненным вопросом для Москвы. Киев, по словам главы Кремля, не выполняет Минские договоренности, а "нормандский квартет" якобы потакает этому.

"К сожалению, он (вопрос Украины — ред.) далек от решения. Украина демонстративно не выполняет своих обязательств по Минскому комплексу мероприятий. На словах наши партнеры по "нормандскому квартету" (ФРГ и Франция) не отрицают норм Минских соглашений. Но на самом деле, к сожалению, потакают курсу киевского руководства на их разрушение, которое заводит переговоры и само урегулирование ситуации в тупик. Нет альтернативы выполнению самих Минских договоренностей", – сказал Путин.

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Президент РФ также жалуется, что Запад поставляет украинской армии летальное вооружение, а сама Украина проводит военные учения, в частности, в Черном море. Такие действия со стороны официального Киева "расстраивают" Путина.

"Что касается Черного моря, то это вообще выходит за определенные рамки — в 20 км от нашей границы летают стратегические бомбардировщики (США — ред.)", — жалуется президент РФ.

Напомним, Россия продолжает сосредоточивать войска и технику на границе с Украиной. Это на фото фиксируют спутники. Международные СМИ массово пишут о планах Путина вторгнуться в Украину, используя искусственный миграционный кризис в Беларуси "для отвода глаз".

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