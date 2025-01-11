"Вопрос остается нерешенным": Тимочко рассказал о планах РФ в направлении Курахового и Покровска

Вопрос захвата Курахового россиянами остается нерешенным. Об оккупации города пока еще не заявляли даже российские пропагандистские каналы. Впрочем, ситуация здесь действительно сложная.

Об этом рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Эспрессо".

"Для россиян важно не только занять Курахово, но и взять под контроль Кураховское водохранилище и Кураховскую ТЭЦ, а также перерезать логистику Вооруженным Силам на Кураховском направлении", – рассказал военный.

Он добавил, что российские оккупационные войска пытаются продвигаться в сторону Константинополя. В частности, украинские защитники фиксируют попытки россиян перейти дамбу и взять под контроль территорию возле Тернов и Сухих Ялов. Оккупанты также продвигаются вдоль русла реки Волчья.

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"Они стремятся перекрыть дорогу из Запорожья в Донецк, которая является одной из основных для поставок оружия и военной поддержки на Кураховское и Времеевское направления", — пояснил Тимочко.

По его словам, сейчас россияне провели ротацию и перебросили на Покровское и Кураховское направления свежие силы.

"Они сосредоточили более 150 тысяч личного состава. Это максимальные силы, которые они смогли задействовать по этим направлениям вместе с Времеевским. Они постараются перерезать логистические маршруты в Покровск, чтобы отрезать город от поставок вооружения Силам обороны, расширить плацдарм на западной части города, однако на восточной им это не удастся", – отметил военный.

Иван Тимочко добавил, что расширение наступательных действий будет нелегкой задачей для россиян, потому что на этом направлении им придется преодолеть обширные территории, в том числе Мирноград.

Напомним, в субботу, 11 января, аналитики Deep State сообщили неутешительные новости, что враг оккупировал Курахово, а также продвинулся возле Андреевки, Соленого и Новоселки.

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